Этот метод до сих пор используют для ухода за кухонной техникой, пишет Faroform. Его начали применять в южных регионах Италии, поскольку цитрусовые в этих местах растут повсюду и активно используются в быту.

Читайте также Зачем на шампурах завиток и кольцо: 90% об этом даже не догадывались

В Сицилии, Калибрии и Кампании лимон, сода и уксус – привычные натуральные средства для уборки дома. Они не только пользовались спросом когда-то, но и сейчас становятся выгодной альтернативой химическим средствам.

Зачем оставлять лимон в духовке?

Очищение от жира

Во время приготовления блюд в духовке сыр или сок может вытекать из емкости, оставляя жирные пятна и ощутимый запах. В лимоне содержится природная кислота, которая помогает расщеплять жир и пригоревшие остатки.

Во время нагрева образуется пар, который оседает на стенках духовки и постепенно смягчает загрязнения, облегчая удаление без сильного механического трения.



Лимон прекрасно очищает от жира / Фото Pexels

Антибактериальный эффект

Цитрусовые прекрасно помогают бороться с микробами. В лимонах содержатся эфирные масла, которые способствуют дезинфекции поверхности без использования агрессивной химии без риска остатков, которые могут контактировать с пищей.

Устранение запахов

После приготовления блюд в духовке часто остается посторонний запах. Лимон помогает его нейтрализовать и наполняет внутреннюю часть техники свежим ароматом.

Как именно использовать лимоны?

Самый простой метод заключается в том, чтобы разрезать 2 лимона пополам и поместить в жаростойкую форму, наполненную водой. Форму помещают в разогретую духовку до 120 градусов на час, а потом оставляют на всю ночь. Пар насыщенный лимонной кислотой осядет на стенках, поэтому пятна утром удастся легко вытереть влажной тряпкой.

Другой метод заключается в использовании лимонных шкурок. Их кладут на противень, сбрызгивают водой и оставляют в закрытой духовке на ночь. Метод полезен для борьбы со стойкими запахами, поскольку в кожуре содержится высокая концентрация эфирных масел, которые отдают свежий аромат.

Чем можно очистить духовку от жира?

Блогер Шантель Мила рассказала в своем инстаграме о легком средстве, которое поможет эффективно отчистить духовку от жира. Для этого понадобится пищевая сода, моющее средство и вода.

Эта паста действительно действенная для удаления жира, поскольку абразивные свойства соды удаляют грязь, а моющее средство расщепляет жир.

Нужно только к стакану пищевой соды добавить 1/3 стакана средства для мытья посуды и 1 столовую ложку воды. Все ингредиенты надо смешать до получения густой однородной пасты. Преимущество такого средства в том, что его можно хранить в контейнере и использовать при необходимости.

