Как заснуть без отопления: советы для всех украинцев на период блэкаутов
- Эксперт Фиби Стрит советует греть кровать, а не комнату, и использовать теплые носки и грелку для ног.
- Важно выбирать легкие комплекты из натуральных тканей, которые дышат, блокировать сквозняки и принимать теплый душ перед сном.
Отключения света заметно влияют на температуру в помещении. Если в течение многих часов электроэнергия отключена, то уснуть в холодной постели будет не совсем просто.
Чтобы быстро и легко заснуть в холодной квартире, специалист по сну Фиби Стрит рассказала 8 практических советов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun. Она привела примеры, почему важно греть кровать, а не комнату, а также добавила, какие ткани выбирать и как защититься от сквозняка.
Читайте также Обогреть квартиру можно старыми утюгами: неожиданный лайфхак
Как заснуть в холодной квартире?
Грейте не комнату, а кровать
Эксперт говорит, что прохладная спальня хорошо способствует лучшему сну. Некоторые даже рекомендуют перед сном открывать окна, чтобы впустить холодный воздух.
Теплые руки и ноги
Иногда бывает трудно расслабиться, если руки или ноги холодные. В таком случае надо одеть теплые носки, использовать грелку для ног и растирать руки перед сном.
Легкое одеяло
Плотное и тяжелое одеяло может привести к перегреванию, поэтому лучше выбирать легкое одеяло с пледом сверху и тонкий слой одежды – легкую пижаму, в которой не будет очень жарко.
Ночью можно спать под легкими слоями одеял или пледов / Фото Freepik
Стоит выбирать легкие комплекты на длинный рукав, которые дышат и согревают, но без накопления влаги. Флисовые пижамы сначала могут согреть, но ночью приведут к перегреванию и потливости.
Выбор правильных тканей
Синтетические ткани не совсем качественные, потому что задерживают влагу и тепло, поэтому способны привести к перегреванию. А вот натуральные ткани позволяют воздуху циркулировать и удерживать тепло, отводя лишнюю влагу.
Блокировка сквозняков
Сквозняки ухудшают качество сна, поэтому стоит проверять щели в окнах, закрывать их и перекатывать полотенце как временный уплотнитель.
Теплый душ перед сном
Специалист говорит, что теплый душ или ванна перед сном помогут согреться. Благодаря этому удастся быстрее заснуть, без дополнительных одеял и лишних слоев одежды.
К слову, натирание ног эфирными маслами, такими как имбирное, перечной мяты, корицы, черного перца или эвкалипта, помогает улучшить кровообращение и сохранять тепло, пишет Reddit. Черный перец в носках может улучшить кровообращение и согреть ноги, массируя мелкие точки на стопах.
Какие еще советы следует знать?
Современные электроодеяла можно подключать к павербанкам и быстро нагреваются, обеспечивая тепло в холодные утра или вечера.
Чтобы разогреть пищу без электроэнергии, можно использовать кастрюлю с водой и ситечко на газовой плите, накрыв сито крышкой для быстрого нагрева.
Частые вопросы
Почему важно греть не комнату, а кровать перед сном?
Эксперт по сну Фиби Стрит отмечает, что прохладная спальня способствует лучшему сну. Она рекомендует греть именно кровать, чтобы обеспечить комфортный сон, вместо обогрева всей комнаты.
Какие ткани лучше выбирать для ночной одежды?
Рекомендуется выбирать натуральные ткани, которые позволяют воздуху циркулировать и удерживать тепло, отводя лишнюю влагу. Синтетические ткани могут привести к перегреванию, поскольку задерживают влагу и тепло.
Как можно бороться со сквозняками в квартире?
Для борьбы со сквозняками стоит проверять щели в окнах и закрывать их. Можно использовать перекатанное полотенце как временный уплотнитель, чтобы улучшить качество сна.