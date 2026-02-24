Чтобы все запахи исчезли, стоит воспользоваться обычным бытовым ингредиентом, который найдется на каждой кухне, пишет Express.

Как очистить посудомоечную машину?

Пользовательница Шантель Мила рекомендует воспользоваться пищевой содой. Ее нужно насыпать в посудомоечную машину перед запуском, во избежание нежелательных запахов.

Сода является щелочной, поэтому при контакте с кислыми запахами – начинает вступать в реакцию, нейтрализуя их. Устранить кислый и застоявшийся запах помогает именно изменение уровня рН. Сода абразивная, поэтому помогает разложить и растворить грязь внутри прибора.



Посудомоечную машину легко очистить / Фото Freepik

Для полного устранения запаха понадобится 24 часа, особенно если есть стойкий запах. А вот для более тщательной очистки прибора, специалисты советуют использовать уксус в сочетании с пищевой содой.

Сочетание соды и уксуса помогает удалить известковые отложения, вызванные жесткой водой, поэтому загрязнения и налет точно можно вывести копеечными средствами. Также дополнительно можно обработать резиновое уплотнение посудомоечной машины пищевой содой и уксусом. Это вызовет сильную реакцию шипения, которая поможет удалить скрытую грязь и тщательно очистить посудомоечную машину.

Что можно очистить таблеткой для посудомойки?

Таблетки для посудомоечных машин содержат ферменты и отбеливающие агенты, которые эффективно растворяют мыльный налет и другие загрязнения в ванной комнате, пишет Martha Stewart Для очистки душевых леек, кранов, раковин и межплиточных швов можно использовать растворенные в воде таблетки, которые удаляют известковый налет и другие загрязнения.

