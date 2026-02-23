Регулярный уход за ручками газовой плиты поможет избежать накопления липкого налета и застарелого нагара. Если вовремя не удалять свежие капли масла, впоследствии они превращаются в плотный слой грязи, избавиться от которого будет значительно труднее, рассказывает Onet.

Как чистить ручки газовой плиты?

Для поддержания чистоты можно воспользоваться проверенными домашними методами. Если конструкция вашей плиты позволяет снять ручки, воспользуйтесь уксусным раствором. Смешайте воду с уксусом в соотношении 4:1 в небольшой емкости и окуните туда грязные детали.

Плита без жира – приятная готовка / Фото Pixabay

Прокипятите их в течение 10 минут. Горячая кислота растворит жир даже в труднодоступных местах. После этого слейте жидкость, дайте регуляторам остыть, насухо вытрите их мягкой тряпкой и верните на место. Вот так просто без особых затрат ручки плиты снова будут блестеть.

Как удалять стойкие пятна жира?

В этом случае будет эффективной будет смесь соды и лимона. Соедините сок одного лимона с двумя чайными ложками соды до образования активной пасты, советует портал Morele.

Нанесите полученную массу на поверхность ручек и оставьте на 10 – 15 минут. Щелочная среда соды в сочетании с лимонной кислотой быстро расщепит жир, после чего вам останется лишь протереть ручки чистым бумажным полотенцем или влажной салфеткой.

Какие лайфхаки стоит попробовать?