Щоб усі запахи зникли, варто скористатися звичайним побутовим інгредієнтом, який знайдеться на кожній кухні, пише Express.

Як очистити посудомийну машину?

Користувачка Шантель Міла рекомендує скористатися харчовою содою. Її потрібно насипати в посудомийну машину перед запуском, щоб уникнути небажаних запахів.

Сода є лужною, тому при контакті з кислими запахами – починає вступати в реакцію, нейтралізуючи їх. Усунути кислий та застояний запах допомагає саме зміна рівня рН. Сода абразивна, тому допомагає розкласти й розчинити бруд всередині приладу.



Посудомийну машину легко очистити / Фото Freepik

Для повного усунення запаху знадобиться 24 години, особливо якщо є стійкий запах. А от для ретельнішого очищення приладу, фахівці радять використовувати оцет в поєднанні з харчовою содою.

Поєднання соди й оцту допомагає видалити вапняні відкладення, викликані жорсткою водою, тому забруднення і наліт точно можна вивести копійчаними засобами. Також додатково можна обробити гумове ущільнення посудомийної машини харчовою содою й оцтом. Це викличе сильну реакцію шипіння, яка допоможе видалити прихований бруд й ретельно очистити посудомийну машину.

Що можна очистити таблеткою для посудомийки?

Таблетки для посудомийних машин містять ферменти та відбілювальні агенти, які ефективно розчиняють мильний наліт та інші забруднення у ванній кімнаті, пише Martha Stewart Для очищення душових лійок, кранів, раковин та міжплиточних швів можна використовувати розчинені у воді таблетки, які видаляють вапняний наліт та інші забруднення.

Які ще є цікаві поради?