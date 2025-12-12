Лилия мира снова начнет цвести: садовод со стажем рассказал, что надо делать
Комнатное растение спатифиллум или лилию мира любят многие. Этот красивый вазон имеет нежные белые цветы, которые порой прекращают расти. Если такое случилось, тогда стоит уделить на уход немного больше времени и обеспечить правильные условия.
Спатифиллум цветет примерно месяц, после чего цветы начинают желтеть, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы поддерживать аккуратный вид растения, его нужно обрезать. А стимулировать новое цветение стоит с качественного субстрата.
Как стимулировать цветение спатифиллума?
Специалисты со стажем советуют смешать две части грунта для комнатных растений с одной частью перлита и одной частью кокосовой койры. Выбор правильного горшка также влияет на рост растения. Лилия мира любит тесную емкость, но если спатифиллум растет долго в одном горшке, то нужно сделать пересадку или подкормку.
Именно недостаток питательных веществ является причиной отсутствия цветов, поэтому удобрения играют ключевую роль. Новые растения подпитывать не стоит, но те, которые растут у вас давно, нужно обеспечить сбалансированным удобрением раз в 2 месяца.
Подкормка улучшает рост спатифиллума / Фото Pexels
Если цветы появляются слабые и недоразвитые, то стоит перейти на удобрения с фосфором, которые отвечают за формирование бутонов. А еще мирные лилии любят расти в теплом помещении. Эксперты советуют избегать резких перепадов температур, поскольку они могут остановить или задержать цветение.
Зимой растение может и не зацвести, но правильный уход обязательно приведет к тому, что уже весной растение порадует белоснежными цветами.
К слову, спатифиллум теряет упругость из-за неправильного полива: чрезмерное увлажнение или пересыхание почвы, пишет Kobieta w INTERIA.PL. Для восстановления растения необходимо правильно регулировать полив и применять натуральные удобрения. Отвар из луковой шелухи способен восстановить растение на глазах.
Для подпитки насыпьте в стеклянную банку две горсти сухой шелухи, залейте литром кипяченой теплой воды, а потом закройте крышку и оставьте на сутки в темном месте. Далее жидкость надо процедить и использовать для полива раз в неделю.
Денежное дерево нуждается в непрямом солнечном свете, хорошо дренированной почвы, и полива раз в 1-2 недели.
В теплице зимой можно выращивать кумкват, инжир, лимон Меера, карликовый банан и карликовую яблоню, контролируя температуру и освещение.
