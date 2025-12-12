Лілія миру знову почне цвісти: садівник зі стажем розповів, що треба робити

Кімнатну рослину спатифілум чи лілію миру люблять чимало людей. Цей красивий вазон має ніжні білі квіти, які часом припиняють рости. Якщо таке трапилося, тоді варто приділити на догляд трохи більше часу й забезпечити правильні умови.

Спатифілум цвіте приблизно місяць, після чого квіти починають жовтіти, пише 24 Канал з посиланням на Express. Щоб підтримувати акуратний вигляд рослини, її потрібно обрізати. А стимулювати нове цвітіння варто з якісного субстрату.

Читайте також Ось 3 найкращі способи поливати орхідеї: квіти вам лише подякують

Як стимулювати цвітіння спатифілуму?

Фахівці за стажем радять змішати дві частини ґрунту для кімнатних рослин з однією частиною перліту та однією частиною кокосової койри. Вибір правильного горщика також впливає на ріст рослини. Лілія миру любить тісну ємність, але якщо спатифілум росте довго в одному горщику, то потрібно зробити пересадку чи підживлення.

До речі, знайти лілії миру чи горщики для них за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для догляду за рослинами. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Саме нестача поживних речовин є причиною відсутності квітів, тому добрива відіграють ключову роль. Нові рослини підживлювати не варто, але ті, які ростуть у вас давно, потрібно забезпечити збалансованим добривом раз на 2 місяці.



Підживлення покращує ріст спатифілума / Фото Pexels

Якщо квіти з’являються слабкі та недорозвинені, то варто перейти на добрива з фосфором, які відповідають за формування бутонів. А ще мирні лілії люблять рости в теплому приміщенні. Експерти радять уникати різких перепадів температур, оскільки вони можуть зупинити чи затримати цвітіння.

Взимку рослина може й не зацвісти, але правильний догляд обов’язково призведе до того, що вже навесні рослина потішить білосніжними квітами.

До слова, спатифілум втрачає пружність через неправильний полив: надмірне зволоження або пересихання ґрунту, пише Kobieta w INTERIA.PL. Для відновлення рослини необхідно правильно регулювати полив та застосовувати натуральні добрива. Відвар з цибулевого лушпиння здатен відновити рослину на очах.

Для підживлення насипте у скляну банку дві жмені сухого лушпиння, залийте літром кип’яченої теплої води, а тоді закрийте кришку й залишіть на добу в темному місці. Далі рідину треба процідити й використовувати для поливу раз на тиждень.

Які ще є цікаві матеріали про рослини?