Если дома уже заметен запах затхлости, который не исчезает даже после чистого постельного белья, то проблема может скрываться в матрасе, пишет Express. Чтобы поддерживать его в чистоте, не нужно даже пользоваться химическими средствами.

Как очистить матрас за 3 минуты?

Очистка матраса средствами и водой требует усилий и времени. Избежать этого метода можно благодаря простой альтернативе – достаточно лишь взять за привычку регулярно пылесосить матрас. Результат будет заметен уже через несколько процедур.

Перед чисткой полностью освободите поверхность от простыней, наволочек и защитного чехла. Используйте мягкую насадку и двигайтесь сверху вниз плавными движениями. Медленный темп поможет поднять пыль и волосы, а не втиснуть их еще глубже.



Матрас удастся очистить за 3 минуты / Фото Freepik

Узкой насадкой обработайте канты, стыки и углы, потому что именно в этих местах скапливается больше всего пыли. Один – два раза в месяц используйте пылесос с функцией вибрации – она поможет разрыхлить пыль, осевшую внутри.

Кроме того, проверяйте матрас. Изменение положения способствует равномерному распределению нагрузки и предотвращает накопление влаги и пыли в одном месте. Несколько минут такой чистки матраса в день помогут поддерживать свежесть и не дадут пыли накапливаться.

Также специалисты советуют регулярно проветривать спальню и контролировать уровень влажности в комнате. Если сделать уборку матраса привычкой, то он станет заметно чище, а воздух в спальне станет свежее.

Зачем посыпать содой матрас?

Сода помогает сохранить свежесть матраса, абсорбируя запахи и вещества, а также борется с бактериями и грибками, пишет Kobieta Interia. Соду посыпают на матрас, оставляют на несколько часов, а затем пропылесосят и протирают влажной тряпкой.

Какие еще есть полезные советы?