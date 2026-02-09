Как уберечь дом от микробов зимой: достаточно 10 минут в день
- Специалист по клинингу советует ежедневно уделять 10 минут на уборку зон частого прикосновения: дверные ручки, выключатели, пульты и кнопки техники.
- Для каждой комнаты следует использовать отдельную тряпку, чтобы избежать распространения микробов между разными зонами.
Профессиональные клинеры советуют зимой ежедневно уделять внимание уборке, чтобы избежать накопления микробов. Уборщица рассказала об одном правиле, которое занимает всего 10 минут в день.
В холодное время чистота дома становится не только вопросом комфорта, но и настоящим щитом от вирусов, пишет Express. Микробы могут жить на поверхностях часами и даже днями, поэтому уборке нужно уделять время ежедневно.
Как быстро убирать каждый день?
Специалист по клинингу Индиана Грин рассказала, что отели поддерживают идеальную чистоту не только благодаря постоянному мытью полов. В их центре внимания – зоны частого прикосновения, которые чаще всего накапливают бактерии. Речь идет о дверных ручках, выключатели света, пульты дистанционного управления, будильники и кнопки бытовой техники.
Самая распространенная ошибка во время уборки – начинать с масштабных дел, игнорируя мелкие поверхности. Именно их мы касаемся десятки раз в день, поэтому на них остаются бактерии. Эксперт советует протирать ручки дверей, выключатели, краны, телефоны, клавиатуры, пульты и кнопки техники. На все это нужно не более 10 минут.
Убрать дом можно за 10 минут / Фото Freepik
Следует только знать о важном нюансе – для каждой комнаты следует использовать отдельную тряпку. Одна и та же ткань для ванны и кухни могут только ухудшить ситуацию. Регулярная очистка постоянных зон частого прикосновения – это простой и действенный способ уменьшить количество микробов дома.
Что еще можно убрать дома за 10 минут?
На сайте Martha Stewart говорится о том, что даже 10 минут достаточно, чтобы убрать дом и сделать его чистым. Можно начать с тумбочки у кровати, потому что на столике всегда накапливаются мелкие вещи: украшения, чашки, книги и тому подобное. Также следует позаботиться о коридоре возле двери – убрать ключи, платежки, протереть пол. А еще достаточно быстро можно убрать холодильник: помыть полочки и дверцы.
Какие еще есть полезные советы?
Зубная паста с лимоном помогает вывести грязь и неприятный запах из стиральной машины.
Тряпки, губки и специальные насадки на швабры не следует стирать в холодной воде, поскольку микробы могут остаться.
