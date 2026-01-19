Свекла очень долго варится из-за плотной структуры и толстой кожуры, которые очень медленно пропускают тепло внутрь, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток блога Tastenotalk. Если средний корнеплод варится примерно 60 минут, то большой свекле понадобится аж 2 часа для полной готовности.

Как быстро сварить свеклу?

Блогерша показала довольно простой метод. Вместо варки она поместила свеклу в рукав для запекания. Сначала свеклу надо хорошо помыть, добавить внутрь 3 столовые ложки воды, закрутить и сделать несколько отверстий. Для полной готовности свеклу нужно варить в микроволновке 8 минут на максимальной мощности. В видеоролике блогера заметно, как к 10 минутам овощ полностью сварился, а кожура легко снималась за секунды.

Как быстро сварить свеклу: смотрите видео

Ускорить процесс варки поможет также обычное растительное масло. Нужно лишь добавить одну ложку в кастрюлю с кипящей водой. Секрет заключается в том, что масло обертывает овощ теплосберегающей пленкой, которая не дает теплу выходить, поэтому свекла варится значительно быстрее. Благодаря этому методу свекла сварится за 8 – 10 минут.

Как разогреть еду, когда нет света?

Для разогрева пищи без электричества можно использовать сито на большой кастрюле с водой на газовой плите, говорится в тиктоке блогера Марины. Нужно только набрать в кастрюлю воду, вскипятить ее, поставить сито, а на него сверху – пищу. Для лучшего результата блюдо стоит накрыть крышкой, чтобы она быстрее начала впитывать тепло.

Какие еще лайфхаки стоит знать?