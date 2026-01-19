Буряк дуже довго вариться через щільну структуру й товсту шкірку, які дуже повільно пропускають тепло всередину, пише 24 Канал з посиланням на тікток блогу Tastenotalk. Якщо середній коренеплід вариться приблизно 60 хвилин, то великому буряку знадобиться аж 2 години для повної готовності.

Як швидко зварити буряк?

Блогерка показала доволі простий метод. Замість варіння вона помістила буряк у рукав для запікання. Спочатку буряк треба добре помити, додати всередину 3 столові ложки води, закрутити й зробити кілька отворів. Для повної готовності буряк потрібно варити у мікрохвильовці 8 хвилин на максимальній потужності. У відеоролику блогерки помітно, як до 10 хвилин овоч повністю зварився, а шкірка легко знімалася за секунди.

Як швидко зварити буряк: дивіться відео

Прискорити процес варіння допоможе також звичайна рослинна олія. Потрібно лише додати одну ложку в каструлю з киплячою водою. Секрет полягає в тому, що олія обгортає овоч теплозберігальною плівкою, яка не дає теплу виходити, тому буряк вариться значно швидше. Завдяки цьому методу буряк звариться за 8 – 10 хвилин.

Як розігріти їжу, коли немає світла?

Для розігріву їжі без електрики можна використовувати сито на великій каструлі з водою на газовій плиті, йдеться у тіктоці блогерки Марини. Потрібно лише набрати у каструлю воду, закип'ятити її, поставити сито, а на нього зверху – їжу. Для кращого результату страву варто накрити кришкою, щоб вона швидше почала вбирати тепло.

