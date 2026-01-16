Хранение яиц – это вопрос, о котором большинство людей, вероятно, даже не задумывается. Многие домашние повара привыкли просто ставить коробку с яйцами в холодильник и даже не подозревают, что так портят свои блюда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно Чем замаскировать желтые пятна на потолке: это очень просто
Почему яйца нельзя хранить в холодильнике?
Ни хранение яиц на столе, ни в холодильнике не приведет к тому, что они испортятся быстрее. Впрочем, все же есть неожиданная причина, почему вам точно не стоит класть яйца к остальным продуктам в холодильнике.
Известный шеф-повар Джеймс Мартин поделился, что сам он всегда хранит яйца при комнатной температуре – и посоветовал всем людям последовать его примеру. Дело в том, что скорлупа всех яиц достаточно пористая – и именно она является причиной, почему закрытая среда холодильника для них не подходит.
Оказывается, место хранения яиц может повлиять на их вкус в других блюдах – ведь через скорлупу яйца поглощают запахи других продуктов. И независимо от того, используете ли вы куриные, утиные или перепелиные яйца, эта проблема сохраняется.
Яйца лучше не хранить в холодильнике / Фото Pexels
Впрочем, эта способность яиц может работать как во вред, так и на пользу домашним кулинарным шедеврам.
Если у вас, например, трюфель - в ресторане мы кладем его в миску с рисом, сверху кладем яйца, накрываем пищевой пленкой и оставляем на ночь,
– поделился Джеймс Мартин.
Таким образом можно получить яичницу с трюфелями, в которой на самом деле нет трюфеля. Но если просто оставить яйца в холодильнике, который полон разнообразных и не всегда хороших запахов, это точно приведет к не лучшему результату.
Важно! Впрочем, если яйца, которые вы купили в магазине, хранились там в холодильнике, вам следует хранить их так же и дома, пишет Martha Stewart. Иначе, если яйцо заражено сальмонеллой, бактерии могут размножиться до опасного уровня. Если вы уже положили яйца дома в холодильник, после этого хранить их при комнатной температуре уже не стоит.
Что еще о хранении продуктов стоит знать?
Чтобы домашние грецкие орехи не горчили, с ними нужно сделать одно элементарное действие. Кроме того, следует разобраться, как правильно их хранить, чтобы они не портились.
Также не все хозяйки знают, что означает белый налет на банке меда – безопасен ли он и можно ли дальше есть этот мед.