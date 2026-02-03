Загрузить белье в стиральную машину очень просто: только положить одежду в барабан и засыпать порошок в соответствующий отдел. Впрочем, именно с последним часто возникают проблемы, пишет Real Simple.

Сколько порошка нужно добавлять в стирку?

Странная вещь относительно стирального порошка заключается в том, что мы не видим одежду непосредственно во время стирки. А это значит, что количество порошка приходится определять на глаз – и ситуация становится еще сложнее, учитывая то, что порошки разных марок действуют по-разному.

Здесь нужно учитывать и еще несколько факторов – насколько грязная ваша одежда, сколько вещей одновременно вы стираете и насколько жесткая вода. Если вы живете в районе с жесткой водой, моющего средства понадобится немного больше.

Общее правило – 2 – 3 столовые ложки жидкого средства или порошка обычно достаточно для одной средней загрузки стиральной машины. Впрочем, моющие средства отличаются – и поэтому всегда желательно читать этикетку на упаковке, ведь обычно там указывают, сколько средства лучше использовать за раз.

Оказывается, использование большого количества моющего средства быстро и существенно изнашивает вашу одежду, ведь остатки мыла плохо смываются, и часто остаются в волокнах, разрушая их. Всего за несколько циклов стирки это приводит к тому, что ткань тускнеет.

Как понять, что вы используете слишком много моющего средства?

Современные стиральные машины являются гораздо более энерго– и водоэффективными, чем те, существовавшие десятилетия назад. И это означает, что использовать так много средства для стирки уже не нужно, пишет Martha Stewart. Его избыток только негативно повлияет и на чистоту одежды, и на эффективность стиральной машины.

Один из признаков, что средства слишком много – это накопление остатков мыла на стенках стиральной машины и запах плесени. Кроме того, полотенца и остальная одежда не так хорошо будут впитывать влагу.

