Несмотря на то, что вафельница кажется довольно простым и понятным в использовании кухонным прибором, различия в дизайне, материал пластин, и даже форма могут существенно повлиять на результат. Поэтому на что обратить внимание, чтобы выбрать оптимальный вариант под свой запрос, пишет Buyers Guide.

Как выбор вафельницы влияет на приготовление вафель?

Вафельница готовит тесто между двумя нагретыми пластинами, и именно они определяют структуру вафли и то, насколько она будет румяной. Впрочем, немало зависит и от глубины пластины, расположения нагревательного элемента и стабильности температуры.

Вот какие бывают пластины:

мелкие в решетку – с ними получаются тонкие вафли, что готовятся быстрее, а внутренняя часть в них светлее;

– с ними получаются тонкие вафли, что готовятся быстрее, а внутренняя часть в них светлее; глубокие с решеткой – в результате получите более толстые вафли с большими "карманами" и более долгим приготовлением;

– в результате получите более толстые вафли с большими "карманами" и более долгим приготовлением; круглые – прекрасно подходят для красивой оригинальной подачи;

– прекрасно подходят для красивой оригинальной подачи; квадратные или прямоугольные – максимизируют площадь поверхности и дают более ровные края;

– максимизируют площадь поверхности и дают более ровные края; вращающиеся – позволяют равномерно распределить тесто.

Но перед тем, как выбирать конкретные функции вафельницы, следует сначала определиться, какие именно вафли вы хотите готовить – ведь вариантов больше, чем может показаться на первый взгляд.

Какие существуют типы вафельниц?

Когда говорится о выборе вафельницы для дома, нельзя просто схватить первый попавшийся прибор – ведь впоследствии может оказаться, что готовит он совсем не то блюдо, что вы ожидали. Поэтому, обычно выделяют 4 основных типа вафель, и для каждой нужен отдельный прибор, или отдельная пластина.

Бельгийские

Эти вафельницы предназначены для выпекания толстых, пышных вафель с глубокими карманами, достигающих около 2 – 3 сантиметров. Обычно они имеют круглую или квадратную форму.

Бельгийские вафли известны своими глубокими сетчатыми узорами. Соответствующие вафельницы специально разработаны так, чтобы равномерно распределять достаточно большое количество теста и создавать хрустящую внешнюю сторону, одновременно оставляя тесто внутри рыхлым.



Бельгийские вафли / Фото Unsplash

Учитывайте, что бельгийские вафли из-за толщины готовятся дольше, пишет Webstaurant.

Классические

Такие вафельницы также часто называют американскими – они создают тонкие и хрустящие вафли, похожи на бельгийские сетчатым узором, но карманы в них не такие глубокие.

Этот тип вафельниц имеет наиболее лаконичный и простой дизайн, а также их легче всего хранить, когда они не используются.



Классическая вафельница – удачный выбор для дома / Фото Pexels

Гонконгские

Такие типы вафельниц создают вафли-пузырьки. То есть вместо "карманов" вафля имеет характерные шарообразные выступы. Также такие вафли шестиугольные – и конструкция вафельницы позволяет создавать большие воздушные карманы внутри выпечки. Этот воздух помогает удерживать влагу, и в результате получается хрустящая снаружи, но мягкая внутри вафля.

Для тонких вафель

Если вы хотите дома делать трубочки или рожки из вафель, тогда эта модель вафельницы – это именно то, что вам нужно. Их легко узнать по почти плоским пластинам с мелким узором.



На вафельнице можно делать тонкие вафли / Фото Shutterstock

Главное – придавайте вафлям нужную форму, пока они горячие, ведь потом они начнут крошиться и ломаться.

На что еще следует обратить внимание при выборе вафельницы?

Кроме типа непосредственно вафельницы, на удобство приготовления блюда влияют еще несколько функций. Поэтому перед покупкой следует обязательно взвесить, есть ли они в выбранной вами модели.

Вот на какие моменты стоит обращать внимание при выборе.