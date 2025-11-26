Зберегти тепло в ногах цілком можливо, пише 24 Канал з посиланням на Verywell Fit. Є кілька практичних порад, які справді працюють під час тривалого перебування на морозі.

Що покласти до взуття, щоб не мерзнути в ноги?

Ізоляція папером

Цей лайфхак часто використовують велосипедисти Тур де Франс. Потрібно звичайний паперовий рушник чи серветки обгорнути навколо пальців та верхньої частини стопи. Це допоможе створити тонкий, але ефективний теплоізоляційний шар. Після такого трюку можна взуватися й не переживати, що буде холодно в ноги.

Поліетиленова плівка

Поліетилен одягнений поверх шкарпетки не дасть холодному повітрю проникати всередину. При цьому підошва парити не буде, а якщо стане занадто тепло, то плівку можна дістати й викинути.

Бахіли чи одноразові тапочки

Одягніть бахіли на ноги поверх шкарпеток. Вони створять водонепроникний бар’єр. Однак будьте обережними, бо вони здатні спричинити підвищене потовиділення.



Ноги від холоду взимку можна врятувати / Фото Freepik

Два шари шкарпеток

Поєднайте класичну тонку шкарпетку, що відводить вологу й теплу вовняну зверху. Такий тандем точно зігріє ноги. Головне – не робити шар занадто тонким, щоб не було тісно у взутті.

Теплові грілки

У спеціальних магазинах можна знайти одноразові грілки-устілки, які здатні забезпечити теплом до 6 годин. Їх можна покласти під чи над пальцями.

Коли доводиться довго бути на вулиці, то найкраще постійно рухатися й не стояти на місці. Навіть повільна хода розганяє кров та дозволяє ногам зігрітися. А ще обирайте тепле взуття, яке не промокає та забезпечує комфорт під час ходьби.

Щоб уникнути ковзання взуття на льоду, можна пройтися по підошві наждачним папером або розпилити лак для волосся, пише Butyjana. Кілька легких рухів наждачним папером чи обприскувань лаком створюють дрібні шорсткості, які допомагають краще триматися за поверхню Натуральний каучук і гума є найкращими матеріалами для підошви взуття в зимових умовах.

Які є ше цікаві поради?