Голуби любят балконы, поскольку там уютно, нет сильного ветра, а порой еще и тепло, пишет Interia Kobieta. Однажды поселившись голуби начинают воспринимать это пространство как свое.

Как отпугнуть голубей с балкона?

Для людей голуби создают много неудобств: появляется грязь, неприятный запах и постоянный шум. Помет не только портит вид балкона, но и трудно отмывается. К тому же, он может нести риски для здоровья из-за бактерий и паразитов.

Мало кто знает, но голуби очень не любят белый цвет. Яркие светлые поверхности отражают свет и могут дезориентировать птиц, из-за чего им становится некомфортно находиться в такой среде.

Именно поэтому балкон советуют оформить в светлых тонах: добавить белые горшки, кашпо, текстиль или мебель. Хорошо работают даже растения с белыми цветами – герани, сурфинии, бегонии или лобелии.

Такой подход помогает отпугнуть птиц и делает пространство более опрятным и привлекательным.



Голубей отпугивает белый цвет на балконе / Фото Pexels

Однако следует понимать, что несмотря на свою привычность в городской среде, голуби достаточно сообразительны. Они быстро привыкают к одинаковым раздражителям, поэтому даже эффективные методы со временем могут терять результат.

Именно поэтому советуют время от времени менять подход. Можно переставлять предметы, добавлять новые детали. К примеру, подойдут такие подвижные элементы как вертушки, которые колеблются от ветра.

Специалисты отмечают, что, что от голубей нужно избавляться сразу, как только увидите их на балконе. Если не дать им привыкнуть к месту, то шансов от них избавиться будет значительно больше.

Можно также воспользоваться запахами, которые являются неприятными для голубей. Один из самых простых вариантов – обычный уксус. Резкий аромат заставляет птиц избегать обработанных поверхностей. Достаточно лишь развести уксус с водой и регулярно протирать средством балкон или подоконники.

Эффективными могут быть эфирные масла, в частности эвкалиптовое. Достаточно добавить несколько капель в воду и нанести на те места, где чаще всего садятся птицы. Для усиления эффекта, можно чередовать эвкалиптовое масло с ароматом лаванды или перечной мяты.

Для отпугивания птиц можно использовать компакт-диски, голографические ленты, защитные сетки, воздушных змеев и звуковые отпугиватели, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая". Важно устанавливать отпугиватели, когда плоды начинают созревать, чтобы птицы не привыкли к ним заранее.