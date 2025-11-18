Различные виды хлеба черствеют по-разному, пишет 24 Канал со ссылкой на RMF 24. Цельнозерновой хлеб и хлеб на закваске черствеет медленно, потому что содержит клетчатку и влагу, а кислотность закваски сдерживает развитие плесени. Белый пшеничный хлеб черствеет быстрее, поэтому его надо хранить по-другому.

Читайте также Хурма будет сладкая и мягкая: вот как правильно выбирать ее в магазине

Где не стоит хранить хлеб?

Часто советуют хранить хлеб в холодильнике, однако это не совсем правильно. При охлаждении крахмал в мякише начинает кристаллизоваться, поэтому хлеб потеряет рыхлость уже через сутки. На вкус он станет пресным, а структура – сухой.



Хлеб нужно хранить в специальном месте / Фото Freepik

Также не рекомендуется держать хлеб в полиэтиленовом пакете. Несмотря на то, что внешне хлеб может казаться свежим, внутри он начинает потеть, создавая идеальные условия для образования плесени.

Где нужно хранить хлеб?

Еще наши бабушки использовали этот метод, который считается самым надежным. О нем мало кто знает, но это – чистое кухонное полотенце. Хлопок или лен способны поглощать избыточную влагу, не перекрывая доступ к воздуху. Благодаря этому методу хлеб останется свежим дольше, не пересыхая и не плесневея.

Пригодятся также тканевые мешочки для хлеба. Можно ставить буханку в деревянную хлебницу или контейнер с вентиляционными отверстиями. В таких емкостях хлеб сохранит свой вкус и аромат на несколько дней дольше.

Какие еще есть интересные лайфхаки?