Для приборов с функцией парового отпаривания вода является необходимостью, пишет 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Правильная жидкость влияет на срок службы утюга и его эффективность. Когда вода попадает в резервуар под подошвой, то нагревается и превращается в пар. Если же жидкость содержит много примесей, то это может негативно сказаться на работе прибора.

Какую воду нельзя заливать в отсек утюга?

Самой распространенной ошибкой является использование воды из-под крана. В ней содержатся минералы и соли, из-за которых внутри утюга образуется накипь.

Когда нет дистиллированной воды, то большинство думают, что удачной альтернативой является кипяченая вода, но это не так. Даже в такой воде все равно остаются минералы, которые оседают и забивают отверстия для пара.



В утюг нужно наливать только чистую воду / Фото Freepik

Нельзя использовать дождевую или талую воду, потому что в ней содержится много примесей, которые забьют отверстия. Неудачно выбранная вода способна даже выпустить желтый пар, который испачкает одежду. Кроме того, на подошве утюга останутся разводы, которые потом придется дополнительно отчищать.

Что можно заливать в утюг?

Об этом знают единицы, но в отделе бытовой химии можно приобрести специальную воду для утюгов. Ее можно смело заливать в отсек и не переживать о последствиях.

Безопасным вариантом считается фильтрованная вода. Фильтры удаляют все соли и примеси, поэтому очищенная вода не повредит утюг.

Для заливки нужно всегда использовать только холодную воду. Теплая или горячая вода способна испортить прибор.

Если же подошва утюга все же загрязнилась, то очистить ее можно с помощью таблетки парацетамола, пишет Express. Сначала включите утюг на самую высокую температуру, чтобы он хорошо разогрелся. Далее пинцетом возьмите таблетку парацетамола и аккуратно потрите подошву утюга. Под действием тепла таблетка начнет таять и растворять грязь. После этого поверхность стоит протереть влажной тряпкой.

