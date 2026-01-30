Автомобили зимой быстро обмерзают ночью, пишет Express. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, то образуется конденсат, который при минусовой температуре превращается в лед. Утром он появляется на стекле, зеркалах и щетках.

Читайте также Как быстро разморозить авто от льда: 5 лучших трюков

Как избавиться от льда на лобовом стекле?

Некоторые водители размораживают лобовое стекло горячей водой, но такой метод опасен. Резкий перепад температур может привести к трещинам на стекле и дорогостоящему ремонту. Существует гораздо более безопасная альтернатива – самодельный размораживатель на основе медицинского спирта.

Спирт эффективно растапливает лед даже в сильный мороз. Когда лед контактирует со спиртом, то начинает быстро таять, а сама жидкость мгновенно испаряется, не оставляя разводов или следов на поверхности автомобиля.



Самодельное средство разморозит стекло от льда / Фото Pexels

Для приготовления раствора нужно смешать 2 части медицинского спирта с 1 частью воды. Утром средство надо распылить на обледенелые участки, а уже через несколько минут лед начнет таять. Если наслоение льда толстое, то его надо осторожно снять скребком. Такой способ упростит утреннюю очистку стекла. Он также подойдет для замерзших дверей и замков.

Почему запотевают окна в машине?

Запотевание окон в автомобиле часто вызвано влагой из воздуха, которая оседает на холодное стекло, и это можно решить включением обдува или размораживания, пишет Interia. Для уменьшения запотевания рекомендуется использовать кондиционер, поглотители влаги, или специальные средства против запотевания, а также проверить состояние уплотнителей дверей и окон.

Какие еще есть советы для автомобилистов?