Последствия гололеда опасны как для пешеходов, так и для водителей, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Даже на небольшой скорости автомобили легче теряют управление, растет тормозной путь и риск заноса на поворотах или во время резких маневров.

Читайте также Почему зимой разряжается аккумулятор: ответ автомобилистов

Что делать, если машину начало заносить?

Овладеть машиной во время заноса достаточно просто. Важно лишь знать правильный алгоритм действий. Специалисты по безопасности дорожного движения советуют не паниковать и не делать резких движений.

Распространенной ошибкой является желание резко ударить по тормозам, а этого делать – нельзя. Резкое торможение блокирует колеса, поэтому это приведет к потере контроля над рулем и усугубит пробуксовку. Машина должна замедляться естественным путем.

Куда поворачивать руль во время заноса?

Здесь все зависит от направления движения авто. Эксперты рекомендуют поворачивать руль в том же направлении, куда заносит заднюю часть машины. К примеру, если зад машины заносит влево, то крутить нужно влево, а если вправо – то соответственно в этом же направлении.

После того, когда колеса сцепятся за покрытие, а сцепление восстановится, руль надо плавно выровнять для стабилизации траектории.

Как управлять авто во время заноса: смотрите видео

Как безопасно ездить на заснеженных дорогах?

Эксперты говорят, что лучший способ уберечься от аварии в гололед – оставить машину дома. Но если же отправиться в дорогу таки нужно, то стоит придерживаться базовых правил подготовки.

Нужно проверить уровень топлива, а во время движения плавно ехать. Также следует избегать резкого торможения и агрессивного вождения. Скорость надо снижать плавно, а тормозить – осторожно.

Не стоит ехать слишком близко к транспортному средству впереди, чтобы понять, где находятся участки гололеда, поскольку можно заметить, как машину немного заносит.

Специалиста не советуют в мороз нельзя ставить машину на ручник, поскольку он может примерзнуть, и автомобиль не сдвинется с места, пишет Auto-Swiat. Если ручник замерз, следует хорошо прогреть двигатель или тормозной механизм теплой водой, а в случае неудачи – обратиться в сервис.

Какие еще есть автомобильные секреты?