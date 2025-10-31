Пожарить рыбу можно идеально в домашних условиях так, что она будет напоминать ресторанный вид, но для этого нужно соблюсти технику идеальной жарки, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Рыбу нужно жарить так, чтобы появилась хрустящая кожица. Именно она является признаком, что рыба жарится хорошо и имеет правильный баланс тепла и влажности.

Как правильно жарить рыбу?

Для жарки выбирайте лосось, форель, морского окуня, дорадо, скумбрию или сибаса. За час до жарки филе нужно достать из холодильника, чтобы оно дошло до комнатной температуры.

После этого кожуру надо осушить – проведите по ней ножом, чтобы убрать лишнюю влагу, а потом промокните бумажными полотенцами. Поверхность на ощупь должна быть сухой, чтобы произошел процесс карамелизации.



Рыбу надо уметь правильно жарить / Фото Pexels

Для жарки рыбы следует выбирать стальную сковородку. Чугунная сковорода также подходит, но ее проблема заключается в том, что она способна сохранять рыбный запах. А вот от антипригарной сковородки стоит отказаться, потому что в ней трудно достичь идеальной корочки. Перед тем, как класть рыбу на сковородку, хорошо ее разогрейте до появления легкого дыма.

Как получить хрустящую кожуру?

Филе положите шкуркой вниз, чтобы избежать брызг. Первые 30 секунд прижмите его лопаткой к поверхности, чтобы предотвратить скручивание шкурки. Примерно через 5 минут края станут золотистыми, тогда огонь можно уменьшать до среднего.

Если же кусок рыбы толстый, то его дополнительно можно запечь в духовке на 5 минут при температуре 180 градусов тепла. Таким образом вы получите сочное филе и хрустящую корочку.

Подавайте рыбу с лимонным соком, зеленью или сливочным соусом с каперсами, чтобы получить действительно ресторанный уровень.

Обратите внимание на то, что рыбу после повторного замораживания есть уже нельзя, пишет Smakosze. Когда она размораживается первый раз, то при комнатной температуре уже размножаются бактерии, которые погибают во время жарки. При повторной заморозке эти бактерии не убиваются, а лишь замедляют свою активность. Если разморозить рыбу второй раз, то она вся будет кишеть бактериями. В таком случае есть ее не стоит, чтобы не отравиться.

