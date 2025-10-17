Грибы являются деликатным и капризным продуктом, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Александра Огородника. Если немного передержать грибы в воде, то они способны потерять аромат, структуру и аппетитный вид. Чтобы блюдо получилось вкусным, нужно знать несколько правил мытья.

Повар рассказал, как правильно помыть грибы от грязи, чтобы не испортить их текстуру и естественный аромат.

Как быстро помыть грибы?

Сначала залейте грибы холодной водой в миске, а потом перемешайте руками, чтобы снять основную часть пыли и песчинок. После этого короткого эффекта – сразу слейте.

Грибы выложите в широкую миску или на противень и через сито посыпьте тонким слоем пшеничной муки. На 500 граммов грибов будет достаточно 1 – 2 столовых ложек. Тогда все осторожно перемешайте руками, чтобы рука прилипла к поверхности.

Грибы нужно оставить на 8 – 10 минут. Преимущество муки заключается в том, что она разбухает и втягивает в себя остатки грязи, слизи и песка, которые не смываются водой. Тогда переложите все в дуршлаг и дайте воде равномерно стечь.

Уже после сделанного основного процесса грибы нужно выложить на чистое кухонное полотенце или бумажные салфетки, промокнуть и оставить на несколько минут до полного обсыхания.

Этот метод особенно хорошо подходит для лисичек, которые содержат песок и влагу в складках шляпок. После этого мытья сырые грибы нельзя долго хранить, потому что они уже не будут иметь защитного слоя. Лучше их сразу пожарить или заморозить.

Как помыть грибы: смотрите видео

Белые грибы можно почистить еще и другим методом. Сначала надо легко потереть шляпку жесткой щеткой, а потом промыть гриб под проточной водой.