Чтобы он выглядел эффектно, нужно знать несколько простых хитростей, пишет 24 Канал со ссылкой на Good Housekeeping. Не обязательно участвовать в праздновании. К Хэллоуину можно украсить тыквой дом, чтобы он стал украшением вечера.

Читайте также Ежи поселятся в вашем саду в октябре: вот что нужно сделать

Как вырезать тыкву на Хэллоуин?

Шаг 1. Выберите тыкву с крепкой плодоножкой. Овощ должен быть без царапин и вмятин, с плоским дном, чтобы не катился во время вырезания.

Шаг 2. Все привыкли вырезать крышку сверху, но специалисты советуют делать это снизу. Таким образом удастся избежать проваливания боков по краям. Чтобы крышка не упала внутрь – подрезайте под углом.

Кстати, найти декор на Хэллоуин по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Шаг 3. Выньте все семена и волокна. Это облегчит дальнейшее вырезание "лица".

Шаг 4. Подготовьте шаблон рисунка и прикрепите его на тыкву, а потом шилом продирайте контур. Так будет легче избежать ошибок. Держать тыкву лучше на коленях. Таким образом легче управлять режущими инструментами.



Простые способы вырезания тыкв / Фото Pexels

Шаг 5. Начните сначала с грубых вырезов, а уже дальше обрезайте край и детали. На срезы нанесите вазелин, чтобы сохранить влагу тыквы.

Шаг 6. Во внутреннюю часть тыквы поставьте свечу или LED-светильник. Если внутри будет свеча, тогда нужно сделать отверстие для дыма, чтобы обеспечить лучший доступ воздуха.

Шаг 7. Зону крышки можно посыпать корицей. Тогда при зажигании тыква будет пахнуть достаточно красиво.

На ютуб-канале "Лайфхаки TopTen" доступна пошаговая инструкция, которая подойдет для всех, кто хочет несколько более сложную версию тыквы с интересными этапами вырезания.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: смотрите видео

Как украсить дом к Хэллоуину?