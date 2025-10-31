Посмажити рибу можна ідеально в домашніх умовах так, що вона буде нагадувати ресторанний вигляд, але для цього потрібно дотриматися техніки ідеального смаження, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Рибу потрібно смажити так, щоб з’явилася хрустка шкірка. Саме вона є ознакою, що риба смажиться добре й має правильний баланс тепла та вологості.

Як правильно смажити рибу?

Для смаження обирайте лосось, форель, морського окуня, дорадо, скумбрію чи сібаса. За годину до смаження філе потрібно дістати з холодильника, щоб воно дійшло до кімнатної температури.

Після цього шкірку треба осушити – проведіть по ній ножем, щоб прибрати зайву вологу, а тоді промокніть паперовими рушниками. Поверхня на дотик має бути сухою, щоб відбувся процес карамелізації.



Рибу треба вміти правильно смажити / Фото Pexels

Для смаження риби варто обирати сталеву сковорідку. Чавунна пательня також підходить, але її проблема полягає в тому, що вона здатна зберігати рибний запах. А от від антипригарної сковорідки варто відмовитися, бо в ній важко досягнути ідеальної скоринки. Перед тим, як класти рибу на сковорідку, добре її розігрійте до появи легенького диму.

Як отримати хрустку шкірку?

Філе покладіть шкіркою донизу, щоб уникнути бризок. Перші 30 секунд притисніть його лопаткою до поверхні, щоб запобігти скручуванню шкірки. Приблизно через 5 хвилин краї стануть золотистими, тоді вогонь можна зменшувати до середнього.

Якщо ж шматок риби товстий, то його додатково можна запекти у духовці на 5 хвилин за температури 180 градусів тепла. Таким чином ви отримаєте соковите філе й хрустку скоринку.

Подавайте рибу з лимонним соком, зеленню чи вершковим соусом з каперсами, щоб отримати справді ресторанний рівень.

Зверніть увагу на те, що рибу після повторного заморожування їсти вже не можна, пише Smakosze. Коли вона розморожується перший раз, то при кімнатній температурі вже розмножуються бактерії, які гинуть під час смаження. При повторному заморожуванні ці бактерії не вбиваються, а лише уповільнюють свою активність. Якщо розморозити рибу другий раз, то вона вся кишітиме бактеріями. У такому випадку їсти її не варто, щоб не отруїстися.

