Сегодня есть достаточно средств для всех типов пола, однако все равно кто-то предпочитает "старые и проверенные" методы мытья пола. Почему это неправильно и какую угрозу несет – рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Spuce.

Читайте также Как отмыть душевую кабину: откройте для себя этот идеальный трюк

Чем нельзя мыть пол?

Хлорка и хлорсодержащие средства

Об этом пережитке прошлого нужно забыть. Эти средства токсичны и выделяют вредные пары. Ваша кожа и дыхательные пути точно не поблагодарят за такой "подарок".

Мыть пол лучше всего современными средствами / Фото Freepik

Кроме того, хлорка может повредить или обесцветить ваше напольное покрытие. Паркет, ламинат, линолеум, плитка – хлорка негативно влияет на все материалы.

Кстати, найти по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Также не стоит мыть пол старыми личными вещами. Это просто негигиенично, в них могут размножаться бактерии, а сами ткани плохо впитывают влагу.

Если покупаете средства для мытья пола в магазине, внимательно изучайте этикетку, чтобы оно соответствовало вашему типу покрытия.

А еще вам могут быть полезны советы о мытье полов с TikTok anastasiiacleans.

Полезные лайфхаки для дома