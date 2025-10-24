Свойства чая способны помочь в уборке, поэтому делимся с вами несколькими лайфхаками, которые надо точно применить в быту, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как использовать чайные пакетики в быту?

Обезжиривание посуды

Чайные пакетики после использования можно использовать повторно, чтобы отмыть жир и остатки пищи. Нужно положить посуду в воду, добавить внутрь несколько пакетиков чая и оставить на всю ночь. За отведенное время кислоты в чае растворят все загрязнения, поэтому жир с посуды удастся отмыть достаточно просто.

Поглощение запахов в холодильнике

Благодаря чайным пакетикам можно устранить неприятные запахи из холодильника. Пакетики нужно немного надрезать и поставить в небольшую миску. В холодильнике чайные листья начнут эффективно абсорбировать запахи, поэтому запах всегда будет оставаться свежим.

Компост и подкормка растений

Чайные листья довольно полезны для сада и комнатных растений, поэтому пакетики можно компостировать. Нужно их раскрыть и насыпать на почву. В составе чайных пакетиков содержатся вещества, которые будут способствовать активному росту растений.



Чайные пакетики не стоит выбрасывать / Фото Pexels

Удаление пригоревших остатков пищи

От прилипшей пищи на сковороде поможет использованный чайный пакетик. Кислоты помогут растворить все остатки и сделать мытье проще.

Мытье стекла и зеркал

Чайные листья легко расщепляет жир и грязь, поэтому опытные хозяйки используют пакетики для мытья зеркал и окон. Нужно только вскипятить воду с несколькими пакетиками, дать остыть и использовать как натуральное средство для мытья стекол.

Уборка ковров

Высушенные чайные листья можно использовать для устранения запахов с ковра. Нужно разрезать пакетик, рассыпать листья по поверхности и оставить на 20 минут. После указанного времени нужно все пропылесосить, чтобы ковер был свежим, а все плохие запахи – исчезли.

Какие еще лайфхаки стоит знать?