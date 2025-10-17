Пуховик – это тот предмет гардероба, который покупают с мыслью, что будут носить его годами. Но это не значит, что его вообще не нужно стирать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Интересно Насобирать – это только половина дела: как правильно хранить сушеные грибы
Как правильно стирать пуховик?
Если в конце предыдущей зимы вы не постирали свой пуховик, и сейчас заметили, что он имеет засаленные рукава, горловину и странные пятна на ткани – самое время его постирать. Но просто забросить его в стиральную машину с остальной одеждой – не вариант. К сожалению, это приведет к тому, что пух собьется в одну кучу, и куртка потеряет хороший вид.
Перед тем как начинать любую чистку, нужно посмотреть на этикетку – на ней указано, какой тип чистки подходит для одежды. И от того, ваш пуховик наполнен пухом, или синтепоном, или другим синтетическим материалом, зависит и способ стирки.
Куртку с пуховым наполнителем можно легко почистить дома. К счастью, он не такой уж и хрупкий, как может показаться. Впрочем, такие вещи точно нельзя отбеливать и стирать со смягчителем ткани.
Многие пуховики можно стирать в стиральной машине, если придерживаться нескольких простых шагов. Прежде всего, выберите деликатный цикл стирки с холодной водой и используйте мягкое моющее средство, безопасное для пуха. Также нужно будет запустить дополнительный цикл полоскания, чтобы тщательно удалить все моющее средство.
Также в барабан советуют добавить несколько теннисных мячиков, или специальных мячиков для стирки – благодаря им пух не будет сбиваться в куртке.
Некоторые куртки можно сушить в сушилке на низкой температуре, и в большинстве случаев лучше дать пуховику высохнуть на воздухе, пишет Real Simple. И одновременно вывешивать куртку нельзя – сушить ее нужно в горизонтальном положении, чтобы сохранить правильное расположение пуха.
Что еще нужно знать о стирке?
Стирка в машинке "ест" немало электроэнергии – но эти расходы можно сократить на 30%, если использовать несколько элементарных хитростей.
Кроме того, очистки требует не только одежда, но и сама стиральная машина: для того, чтобы барабан сиял от чистоты, достаточно добавить в него один натуральный ингредиент.