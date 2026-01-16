99% людей хранят яйца неправильно: это портит вкус всей еды

Споры о том, нужно ли хранить яйца в холодильнике или просто на столешнице при комнатной температуре, ведутся уже годами. К счастью, правильный ответ все же существует.

Хранение яиц – это вопрос, о котором большинство людей, вероятно, даже не задумывается. Многие домашние повара привыкли просто ставить коробку с яйцами в холодильник и даже не подозревают, что так портят свои блюда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему яйца нельзя хранить в холодильнике?

Ни хранение яиц на столе, ни в холодильнике не приведет к тому, что они испортятся быстрее. Впрочем, все же есть неожиданная причина, почему вам точно не стоит класть яйца к остальным продуктам в холодильнике.

Известный шеф-повар Джеймс Мартин поделился, что сам он всегда хранит яйца при комнатной температуре – и посоветовал всем людям последовать его примеру. Дело в том, что скорлупа всех яиц достаточно пористая – и именно она является причиной, почему закрытая среда холодильника для них не подходит.

Оказывается, место хранения яиц может повлиять на их вкус в других блюдах – ведь через скорлупу яйца поглощают запахи других продуктов. И независимо от того, используете ли вы куриные, утиные или перепелиные яйца, эта проблема сохраняется.



Яйца лучше не хранить в холодильнике / Фото Pexels

Впрочем, эта способность яиц может работать как во вред, так и на пользу домашним кулинарным шедеврам.

Если у вас, например, трюфель - в ресторане мы кладем его в миску с рисом, сверху кладем яйца, накрываем пищевой пленкой и оставляем на ночь,

– поделился Джеймс Мартин.

Таким образом можно получить яичницу с трюфелями, в которой на самом деле нет трюфеля. Но если просто оставить яйца в холодильнике, который полон разнообразных и не всегда хороших запахов, это точно приведет к не лучшему результату.

Важно! Впрочем, если яйца, которые вы купили в магазине, хранились там в холодильнике, вам следует хранить их так же и дома, пишет Martha Stewart. Иначе, если яйцо заражено сальмонеллой, бактерии могут размножиться до опасного уровня. Если вы уже положили яйца дома в холодильник, после этого хранить их при комнатной температуре уже не стоит.

Что еще о хранении продуктов стоит знать?