99% людей зберігають яйця неправильно: це псує смак усієї їжі

Суперечки щодо того, чи потрібно зберігати яйця в холодильнику, чи просто на стільниці за кімнатної температури, точаться вже роками. На щастя. правильна відповідь все ж існує.

Зберігання яєць – це питання, про яке більшість людей, певно, навіть не замислюється. Чимало домашніх кухарів звикли просто ставити коробку з яйцями у холодильник і навіть не підозрюють, що так псують свої страви, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому яйця не можна зберігати у холодильнику?

Ані зберігання яєць на столі, ані в холодильнику не призведе до того, що вони зіпсуються швидше. Втім, все ж є несподівана причина, чому вам точно не варто класти яйця до решти продуктів у холодильнику.

Відомий шеф-кухар Джеймс Мартін поділився, що сам він завжди зберігає яйця за кімнатної температури – і порадив усім людям наслідувати його приклад. Річ у тому, що шкаралупа усіх яєць досить пориста – і саме вона є причиною, чому закрите середовище холодильника для них не підходить.

Виявляється, місце зберігання яєць може вплинути на їхній смак в інших стравах – адже через шкаралупу яйця поглинають запахи інших продуктів. І незалежно від того, чи ви використовуєте курячі, качині чи перепелині яйця, ця проблема зберігається.



Яйця краще не зберігати в холодильнику

Втім, ця здатність яєць може працювати як на шкоду, так і на користь домашнім кулінарним шедеврам.

Якщо у вас, наприклад, трюфель — у ресторані ми кладемо його в миску з рисом, зверху кладемо яйця, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на ніч,

– поділився Джеймс Мартін.

Таким чином можна отримати яєчню з трюфелями, в якій насправді немає трюфеля. Але якщо просто залишити яйця у холодильнику, який сповнений різноманітних і не завжди хороших запахів, це точно призведе до не найкращого результату.

Важливо! Втім, якщо яйця, які ви купили в магазині, зберігалися там в холодильнику, вам слід зберігати їх так само і вдома, пише Martha Stewart. Інакше, якщо яйце заражене сальмонелою, бактерії можуть розмножитися до небезпечного рівня. Якщо ви вже поклали яйця вдома в холодильник, після цього зберігати їх за кімнатної температури вже не варто.

Що ще про зберігання продуктів варто знати?