Мытье посуды – это по-настоящему утомительная работа. И независимо, как вы это делаете, она забирает немало энергии: то ли вашей, или электричества, если говорится о посудомоечной машине, пишет Real Simple.

Какой способ мытья посуды более экономный?

Может показаться, что мытье посуды вручную гораздо полезнее для экологии, ведь посудомоечная машина использует не только воду, но и электроэнергию. Впрочем, это не так. Использование посудомоечной машины на самом деле будет гораздо полезнее для окружающей среды – и все потому, что мытье посуды вручную приводит к более чем вдвое большему выбросу углекислого газа, пишет Which?.

Кроме того, когда вы моете посуду вручную, вы потребляете значительно больше воды. Скажем, если вы будете загружать посуду 4 раза в неделю в течение 10 лет, вы потратите 61 702 литра воды. А вот при условии ручного мытья посуды придется потратить 129 461 литр воды.

Еще одно преимущество посудомоечной машины заключается в том, что она обычно использует более горячую воду, чем может выдержать человек во время мытья посуды – а это значит, что ваша посуда будет не только чище, но и дезинфицированным.

Как уменьшить потребление воды?

Даже если вы используете посудомоечную машину, вы можете сэкономить еще больше воды, а значит и денег.

Не мойте предварительно посуду

Возможно, вы привыкли предварительно ополаскивать посуду, а только потом загружать ее, но большинство современных машин и моющих средств могут удалить всю эту грязь без полоскания – и на самом деле работают лучше, когда посуда грязная.

Все, что нужно сделать – это соскрести большие куски пищи, что налипли, в мусорное ведро.

Загружайте машину правильно

Неправильно загруженная машина означает, что часть посуды не помоется, как следует, и все придется повторять заново, на этот раз вручную.

Выключите режим сушки с подогревом

Цикл сушки с подогревом приводит к потреблению на 11% большего количества электричества на одну загрузку. Поэтому лучше высушить посуду на воздухе или просто полотенцем.

Какие еще лайфхаки нужно знать?