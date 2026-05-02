Многие хозяйки не любят использовать бытовую химию на своей кухне, и поэтому для чистки жира прибегают к различным хитростям и народным средствам – например, уксуса или пищевой соды. И несмотря на то, что они действительно работают, есть еще одна вещь, которая поможет отмыть духовку до блеска за считанные минуты, пишет Express.

Чем можно отмыть жир с духовки?

Единственное средство, что нужно для чистки духовки от жира уже, скорее всего, есть у вас дома – однако не на кухне, а в ванной. И это самый обычный крем для бритья. Большинству людей даже в голову не придет использовать крем таким образом – впрочем, он творит настоящие чудеса на кухне и может справиться даже с застарелыми и сложными пятнами, пишет The Kitchn.

Все, что нужно сделать – это равномерно опрыскать дверцу, стороны и дно духовки пеной для бритья и убедиться, что все участки, покрыты жиром, покрыты средством. После этого оставьте пену где-то на полчаса, чтобы она успела растворить грязь и жир. И уже после завершения этого времени нужно энергично потереть стенки духовки щеткой.



Пена для бритья может размягчить жир / Фото Pexels

Протрите всю духовку насухо влажной тряпкой. Но это еще не конец очистки: не забудьте разогреть духовку один раз, пока она остается пустой – именно этот трюк помогает уничтожить все посторонние запахи химии и средств для уборки, чтобы они не перенеслись на ваши блюда.

Интересно! Но пищевую соду и уксус все еще можно и нужно использовать: мягкая абразивная текстура соды помогает справиться с особо стойкими, засохшими остатками пищи и обычно дает результат уже через 15 минут.

