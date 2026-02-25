Коричневі плями на чашках створюють таніни, які містяться в напоях, пише Express. Вони мають непривабливий вигляд, тому з них не дуже приємно пити, але можна легко очистити.

Як позбутися коричневих плям на чашках?

Користувачі зазначили, що плями на чашках настільки сильно в’їлися, що навіть миття в посудомийній машині не допомагає. Та є один засіб, який впорається з проблемою на відмінно – це таблетка для зубних протезів.

Достатньо лише вкинути таблетку в чашку й залити її окропом, залишивши на 10 хвилин для того, щоб речовини почали діяти й виводити пляму. Таблетки можна придбати навіть не виходячи з дому, а їхня користь справді доведена багатьма користувачами, які вже спробували цей трюк.

Додатково можна скористатися ще кухонною сіллю. Вона є абразивною, тож допоможе вивести коричневі відкладення.



Заплямовані чашки можна легко відчистити / Фото Pexels

Яка ще таблетка є помічною?

Таблетки для посудомийної машини ефективні для очищення душових лійок, змішувачів, раковин, ванн, унітазів і міжплиточних швів від вапняного нальоту та забруднень, пише Martha Stewart. Коли таблетка розчиняється у воді, то активує ці компоненти, тому вони розщеплюють бруд, а у побуті здатні впоратися з мильним нальотом.

Які ще є цікаві поради?