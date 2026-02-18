Большинство этих вещей мы используем ежедневно и даже не подозреваем, сколько микроорганизмов может накапливаться на их поверхности, пишет Eating Well.

Читайте также Чем почистить сковородку без лишних затрат: нагар исчезнет за несколько минут

Влага, остатки пищи и тепло создают идеальную среду для размножения бактерий, а обычного мытья порой недостаточно.

Какие кухонные предметы "кишат" бактериями?

Поврежденная антипригарная посуда

Кастрюль с поврежденным антипригарным покрытием следует избегать. Когда такое покрытие царапается или перегревается, то высвобождает химические вещества, которые потом окажутся в пище. Если в антипригарных сковородках поверхность отслаивается, то их надо выбрасывать. Эксперты советуют использовать керамическую или нержавеющую посуду.

Изношенные разделочные доски

Со временем пластиковые разделочные доски выделяют микропластик в овощи, рыбу или мясо. В глубоких надрезах могут содержаться бактерии, поэтому для сырого мяса и рыбы лучше использовать отдельные разделочные доски.

Губки для мытья посуды

В кухонных губках такие вредные бактерии, как сальмонелла, могут выживать более недели. Из-за влаги в губке постоянно растут микробы, которые потом переносятся на рук, посуду и другие поверхности. Специалисты советуют менять губки для мытья посуды каждую неделю, чтобы избежать распространения вредных микробов.



Губки для посуды следует менять каждую неделю / Фото Pexels

Кухонные полотенца

Если полотенца на кухне постоянно влажные, то способны накапливать бактерии, поэтому их надо также часто менять. А еще кухонными полотенцами не стоит вытирать руки и посуду. Для этого надо использовать два разных полотенца.

Пластиковые контейнеры

Контейнеры удобны для хранения пищи, но они могут высвобождать миллионы частиц в пищу, особенно при нагревании. Повторное нагревание пищи может увеличить попадание этих частиц в пищу. Именно поэтому стоит выбрасывать деформированные или треснувшие контейнеры. Вместо них лучше использовать контейнеры из стекла, которые намного безопаснее.

К слову, деревянную посуду нельзя мыть в посудомоечной машине, поскольку она может деформироваться, разбухать и стать средой для роста плесени, пишет Martha Stewart. Для ухода за деревянной посудой ее следует вытирать губкой, промывать теплой водой с мягким мылом, высушивать полотенцем, а ежемесячно смазывать минеральным маслом.

Какие еще есть интересные советы?