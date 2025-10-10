Большинство дачников считают, что как только наступают холода, период выращивания овощей, фруктов, ягод и цветов заканчивается. Впрочем, это может быстро измениться, как только вы поймете, как поддерживать тепло в теплице в течение целого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Большинство теплиц, в которых выращивают что-то и зимой, требуют определенного вида отопления.

Как утеплить теплицу зимой?

Способов отапливать и утеплять теплицу есть несколько – и каждый дачник может выбрать тот, что подходит ему больше всего.

Пассивное солнечное утепление

Этот способ – это сама идея теплиц: солнечный свет проходит сквозь прозрачные панели и образует тепло внутри. Но для того, чтобы максимизировать эффект пассивного утепления, нужно сделать то, что многие дачники откладывают, или о чем не думают вообще: помыть стекло. изоляцию или пластиковые панели, чтобы они пропускали максимум света.



Стекло в теплице нужно держать чистым / Фото Pexels

Недостаток – это, конечно, то, что зимой этого тепла точно будет недостаточно.

Пузырьковая пленка

Использование изоляции – это самый простой способ утеплить теплицу, пишет Homes&Gardens. И пузырьковая пленка, которую часто можно найти в посылках, идеально подходит для этого. Она помогает устранить сквозняки и сохранять теплый воздух там, где он должен быть – внутри теплицы, возле растений.

Солнечное отопление

Установка солнечных батарей на теплице – это отличный способ ее отапливать. Батареи будут собирать свет и превращать его в электроэнергию, что будет питать специальный обогреватель.

Геотермальное отопление

При таком виде отопления трубы закапываются на несколько метров под землю в виде петли, что выводит верхушки труб непосредственно в теплицу. Эти трубы заполняются воздухом или специальной жидкостью, например пропиленгликоль или метиловый спирт.

А если трубы заполнены воздухом, они могут даже работать в обратном направлении: летом вытягивать холодный воздух из земли, чтобы охладить теплицу.

Инфракрасное отопление

Инфракрасные обогреватели будут нагревать не воздух, а растения, каркас теплицы и другие предметы, например столы. Кроме того, инфракрасное отопление теплицы может сэкономить до 30% на топливо, по сравнению с другими источниками энергии.

Что еще нужно сделать осенью?