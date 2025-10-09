Иногда даже полностью организованный дом выглядит неопрятным – даже если вы регулярно проводите в нем уборку, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Какие вещи делают дом неопрятным?

Большое количество подушек и одеял

Декоративные подушки и пледы, бесспорно, делают жилье более уютным. Но если их становится слишком много, они начинают захватывать пространство и создавать в комнатах визуальный беспорядок, создавая впечатление загроможденного пространства.

Для того, чтобы эти уютные вещи выглядели опрятно, лучше ограничить количество подушек до двух–трех, а одеяла держать в стильном корзине, а не прямо на диване или кровати.

Обувь у входа

Даже если обувь стоит в ряд, она все еще притягивает к себе взгляд и создает впечатление беспорядка. Лучше не допускать накопления обуви у дверей, поэтому стоит подыскать для нее другое место: специальный ящик или полку.

Загроможденные открытые полки

Когда говорится о книжных полках, очень часто на них оказываются не только книги, но и открытки, сувениры, блокноты, ручки, карандаши и множество других безделушек. Если таких вещей слишком много, они непременно создадут впечатление захламленного и неопрятного пространства.

Слишком много магнитов на холодильнике

Магниты – это приятные воспоминания о поездках или событиях, но в какой-то момент их может стать слишком много. Поэтому лучше ограничить количество магнитов, фотографий или детских рисунков до определенного разумного количества и менять их время от времени.

Слишком много картин на стенах

Картины – это отличный способ придать жилью завершенный вид, но эксперты советуют не бояться оставлять пустые места здесь и там, пишет Martha Stewart. Стена, покрытая слишком большим количеством картин, может казаться перегруженной.

Зато лучше достичь визуального баланса и равномерно распределить произведения искусства по квартире.

На что еще нужно обратить внимание в доме?