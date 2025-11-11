Опытные хозяйки уже длительное время используют один лайфхак, который действительно является действенным и результативным, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как избежать запотевания зеркала в ванной?

Пену для бритья можно использовать не только для лица. Эксперты говорят, что средство прекрасно подходит для зеркал. Оно создает несмываемый защитный слой, препятствующий образованию конденсата.

Нужно нанести немного пены на зеркало и оставить на 20 минут, а потом тщательно все вытереть. Этот лайфхак не оставит никаких разводов на зеркале, а после приема горячего душа на нем не останется запотевания.



Зеркало в ванной больше не будет запотевать / Фото Pexels

Пена для бритья становится барьером между стеклом и влагой, поэтому когда теплый воздух из душа поднимается к поверхности, влага не оседает на зеркале. Такая простая хитрость уберегает от запотевания, разводов или мутных пятен.

Такой трюк подходит для людей, которые не хотят протирать зеркало руками, чтобы не оставить на нем отпечатки рук. Эффект от процедуры с пеной для бритья держится несколько недель.

В ванной комнате можно использовать хитрости не только с пеной для бритья, пишет Mirror. Известковый налет в ванной можно эффективно удалить с помощью медной монеты, которая вступает в химическую реакцию с кальциевыми накоплениями. Для улучшения эффекта можно предварительно размочить поверхность горячей водой или нанести немного уксуса.

Какие еще лайфхаки надо знать?