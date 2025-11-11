Досвідчені господині вже тривалий час використовують один лайфхак, який справді є дієвим та результативним, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як уникнути запотівання дзеркала у ванній?

Піну для гоління можна використовувати не лише для обличчя. Експерти кажуть, що засіб чудово підходить для дзеркал. Він створює невимидий захисний шар, що перешкоджає утворенню конденсату.

Потрібно нанести трохи піни на дзеркало й залишити на 20 хвилин, а тоді ретельно все витерти. Цей лайфхак не залишить ніяких розводів на дзеркалі, а після прийому гарячого душу на ньому не залишиться запотівання.



Дзеркало у ванній більше не буде запотівати / Фото Pexels

Піна для гоління стає бар’єром між склом та вологою, тому коли тепле повітря з душу піднімається до поверхні, волога не осідає на дзеркалі. Така проста хитрість вберігає від запотівання, розводів чи каламутних плям.

Такий трюк підходить для людей, які не хочуть протирати дзеркало руками, щоб не залишити на ньому відбитки рук. Ефект від процедури з піною для гоління тримається кілька тижнів.

У ванній кімнаті можна використовувати хитрощі не лише з піною для гоління, пише Mirror. Вапняний наліт у ванній можна ефективно видалити за допомогою мідної монети, яка вступає в хімічну реакцію з кальцієвими накопиченнями. Для покращення ефекту можна попередньо розмочити поверхню гарячою водою або нанести трохи оцту.

Які ще лайфхаки треба знати?