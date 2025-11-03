По словам специалистов, жесткие полотенца могут стать снова пушистыми и мягкими, нужно лишь воспользоваться простым трюком, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как сделать полотенца мягкими?
Правило №1 – добавляйте в стирку уксус. Не бойтесь, что после него вещи будут вонять, ведь это ошибочное мнение. Остатки моющих средств и жесткая вода оседают на ткани и лишают ее мягкости. Чтобы вывести эти отложения, добавьте половину стакана уксуса в режим полоскания во время машинной стирки.
Уксус прекрасно помогает растворить минеральные отложения и остатки моющих веществ, поэтому полотенца снова получат свою рыхлую структуру.
Правило № 2 – добавляйте умеренное количество моющего средства. Если порошка слишком много, то он оседает на волокнах и влияет на то, чтобы они после высыхания стали жесткими. Для стирки используйте только рекомендованное количество средства.
Правило № 3 – не перегружайте стиральную машинку. Если в барабане есть свободное место, то полотенца лучше выполаскиваются. Слишком большое количество вещей влияет на то, чтобы остатки моющего средства оставались на ткани.
Полотенца могут стать мягкими / Фото Pexels
Правило № 4 – стирка в умеренной температуре. Очень горячая вода способна разрушить волокна и высушить ткань слишком интенсивно, поэтому лучше всего стирать вещи при температуре 30 – 40 градусов.
Правило № 5 – сушите полотенца в мягком режиме, чтобы вернуть им пушистость. При желании, в сушилку еще можно положить шерстяные шарики, которые разрыхляют ткань и помогают воздуху проникать между волокнами.
Если же вы пользуетесь сушкой на улице, тогда их стоит хорошо встряхнуть перед вывешиванием на веревку, чтобы расправить волокна. Раз в месяц полотенца можно стирать даже без моющего средства – добавьте лишь полстакана уксуса в барабан.
Издание City Magazine рассказало, что на стирке можно даже и сэкономить. Для большинства ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут меньше. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.
Как очистить стиральную машинку?
Для очистки стиральной машины от запахов рекомендуется засыпать в барабан полстакана пищевой соды и запустить короткий цикл стирки.
Пищевая сода эффективно нейтрализует неприятные запахи благодаря своим щелочным свойствам.