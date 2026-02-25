Проблема не в самом инструменте, а в неправильном использовании, рассказала блогер Диана Гологовец. Она показала, как за несколько секунд активировать пипидастр.

Как активировать пипидастр?

Чтобы вещь притягивала пыль, нужно создать статический заряд. Стоит лишь взять обычный целлофановый пакет и протереть им пипидастр со всех сторон. Благодаря этому трюку волокна получают заряд, в результате которого частицы пыли буквально прилипнут к щетке.

В профессиональном клининге этот трюк применяют всегда, но часто в быту об этом не знают. Для лучшего результата стоит начинать движение с верхних поверхностей, опускаясь к нижним полкам. После уборки пипидастр желательно очистить, встряхнув пыль на свежем воздухе, под проточной водой, или с помощью пылесоса.

Блогер отметила, что любит использовать пипидастр для светильников и люстр, кондиционеров, телевизоров и книжных полок. Только после такой очистки она берется за влажную уборку.

Активация пипидастра: смотрите видео

Чем протереть экран телевизора?

Экран телевизора следует протирать мягкой микрофиброй или увлажненной дистиллированной водой, избегая средств с аммиаком или спиртом, пишет NV. Электрики рекомендуют выключать из розеток электрические обогреватели, смартфоны и другую электронику на литий-ионных батареях перед сном для снижения риска пожара.

