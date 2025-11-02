Капли влаги повышают влажность, поэтому еще и вредят подоконникам и рамам, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Примите во внимание несколько советов, которые помогут вывести конденсат из дома навсегда.

Как избавиться от консенсата?

Улучшите вентиляцию

Открывайте окна даже на короткий период, чтобы позволить влажному воздуху выходить из помещения. Специалисты также советуют пользоваться вытяжкой во время приготовления, чтобы снизить количество пара. А вот полное открытие окон на 5 – 10 минут поможет быстро заменить влажный воздух на свежий.

Контролируйте уровень влажности

Не сушите одежду на радиаторе или в комнате без надлежащего проветривания. По возможности используйте осушитель воздуха, который помогает снизить влажность в помещении.

Позаботьтесь о тепле и изоляции

В помещении удерживайте равномерную температуру, потому что резкие перепады способствуют конденсации. Если же окна старые или недостаточно утеплены – рассмотрите возможность их заменить или установите дополнительную внутреннюю раму. Благодаря этому повысите температуру внутренней поверхности стекла и снизите риск образования конденсата.



Конденсат из окон легко вывести / Фото Pexels

Заведите себе регулярную привычку вытирать окна и подоконники – это предотвратит чрезмерное накопление влаги, которая может привести к плесени. Комнатные растения перемещайте подальше от рам или подоконников, потому что они могут способствовать еще большему развитию влаги.

Вывести конденсат из окон можно благодаря обычному средству для мытья посуды, пишет The Spruce. Нужно взять чистую ткань из микрофибры и нанести на нее немного средства для мытья посуды. После этого аккуратно протрите все окно. Таким образом вы избавитесь от конденсата, который уже появился на стекле. Кроме того, моющее средство оставляет после себя тонкую, незаметную пленку, что поможет избежать появления конденсата в будущем.

