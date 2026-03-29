Оказывается, это делается не для дезинфекции, пишет House Digest. Говорят, что такой лайфхак поможет не пустить муравьев в дом и даже отпугнет пауков.
Как опрыскивать двери уксусом?
Уксус полезен тем, что не убивает муравьев, но сбивает их "запаховые маршруты", по которым они движутся между едой и гнездом. Именно поэтому они могут потерять ориентацию и не возвращаться обратно. Что касается пауков, то уксусная кислота на них тоже может действовать как отпугиватель.
В уксусе содержатся антисептические свойства. Он способен сдерживать развитие бактерий и грибка, поэтому обработка дверей может частично защитить от появления плесени.
Ручку двери нужно обрабатывать уксусным раствором
Для использования уксус надо разбавить в пропорции 3:1 с водой. В чистом виде он может раздражать кожу. Однако следует понимать, что даже разведенный уксус имеет достаточно характерный резкий запах. На улице он выветривается достаточно быстро, а в помещении длительное время можно еще чувствовать резкий запах.
Некоторые хозяйки в бутылку с распылителем добавляют несколько капель эфирных масел – лаванды или цитронеллы, чтобы сделать эффект мягче и усилить отпугивающий эффект.
Лучшее применение – не прямое разбрызгивание на ручку двери, а нанесение на ткань. Ею уже можно протереть все поверхности, избегая фурнитуры на дверях.
Кроме уксуса, муравьев из дома можно выгнать с помощью диатомовой земли, пишет Martha Stewart. Диатомит – это мелкий порошок из окаменевших микроводорослей. Он безопасен для людей и животных, но губителен для насекомых.
Попадая на тело муравья, он повреждает защитный слой, поэтому это приводит к обезвоживанию. Достаточно лишь тонким слоем его рассыпать вдоль плинтусов, в щелях или там, где вы замечали муравьев.
