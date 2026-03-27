Привести жалюзи в порядок поможет достаточно простой и удобный способ, пишет Express.

Как почистить жалюзи не снимая их?

Многие хозяйки не хотят браться за мытье жалюзи из-за их труднодоступности. Однако есть удобный лайфхак, который упрощает процесс и не требует демонтажа.

Вместо специальных щеток можно использовать обычный носок. Его достаточно одеть на руку, чтобы она превратилась в удобную варежку для уборки. Такой способ подойдет не только для протирания жалюзи, но и других поверхностей, где пыль собирается чаще всего – плинтусов или мебели.

Секрет эффективности заключается в том, что во время протирания возникает легкий статический эффект. Именно он помогает пыли притягиваться к ткани, а не разлетаться по комнате. Лучше всего подойдут носки с ворсом или синтетических материалов, поскольку лучше захватывают частицы пыли.



Носком можно быстро очистить пыль / Фото Pexels

Для лучшего результата, ткань можно замочить водой, чтобы собрать даже самые мелкие загрязнения. Если же на жалюзи есть жирные пятна, то можно добавить каплю средства для мытья посуды, а тогда пройтись еще раз чистым влажным носком.

После уборки пыль вытряхните в мусорник, а носок – постирайте. Такой уборки раз в неделю будет вполне достаточно.

В противном случае, для очистки жалюзи можно использовать пылесос с мягкой насадкой-щеткой, пишет Good Housekeeping. Пылесос рекомендуется установить на самую низкую мощность всасывания, во избежание повреждения ламелей.

Медленно проводите пылесосом по горизонтальным ламелям слева направо. Если жалюзи вертикальные, очищайте каждую ламель отдельно, двигаясь сверху вниз.

