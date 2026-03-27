В 2026 году преобладает минималистичный и светлый праздничный декор, пишет Interia Kobieta. Чаще всего домой покупают украшения в пастельных цветах с цветочными акцентами, которые прекрасно дополняют интерьер в весеннюю пору.

Читайте также Освященную вербу нельзя просто выбросить: что с ней сделать после Пасхи

Какой декор приобрести на Пасху?

Украсить дом к Пасхе можно благодаря красивому фарфоровому зайчику, венку из веточек ивы или набору декоративных тарелок. В последнее время пасхальных зайчиков стало все больше, поэтому здесь выбор зависит уже за вами – они могут быть пушистые, соломенные или керамические.

Величезний декор на Великдень можна знайти на Prom. Якщо важливо перевірити декор перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Если не хочется, чтобы пасхальный веночек каждый год выглядел одинаково, тогда можно приобрести уже готовое украшение или сделать его самостоятельно. Достаточно лишь скрутить веточки в круг и украсить праздничным декором – пасхальными яйцами или цветами.

Относительно цветов, то пастельные оттенки выглядят красиво и всегда будут оставаться в тренде. Специалисты советуют присмотреться к кремовой, пастельно-зеленой или нежно бежевой скатерти. Цветочные мотивы или изящные пасхальные узоры придадут текстилю особый вид.



Пастельные оттенки выглядят очень празднично / Фото Pinterest

Изменить обычную атмосферу дома на пасхальную помогут декоративные наволочки, новое кухонное полотенце или ваза с веточками ивы. Также следует позаботиться о праздничных салфетках – их выбор огромен, поэтому здесь каждый сможет выбрать что-то для себя.

А еще эксперты советуют добавить весеннюю атмосферу дома благодаря свежим цветам. Это могут быть весенние тюльпаны, нарциссы или несколько веточек форзиции. Букет цветов всегда добавляет цвета и свежести интерьеру.

Напомним, что по Новоюлианскому календарю Пасху в Украине будут праздновать 12 апреля, а католические страны будут отмечать Воскресение Христово 5 апреля.

Какие пасхальные яйца сделать на Пасху?