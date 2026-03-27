Оказывается, освежить воздух в унитазе можно довольно необычным способом, пишут в "Добрых новостях". Этот метод кардинально отличается от всех, которые вы могли когда-то знать.

Читайте также Очистить сливной бачок от ржавчины и налета очень просто: помогут 3 стакана раствора

Как вывести плохой запах из туалета?

В коробку от спичек нужно положить измельченный активированный уголь. Его преимущество заключается в том, что он помогает бороться с неприятными запахами.

Итак, в крышке коробки нужно сделать несколько маленьких отверстий, а тогда эту коробку ставят в незаметное место – к примеру, за унитазом. Такая маленькая вещь не будет привлекать лишнее внимание, но постепенно будет делать свое дело.

Активированный уголь хорошо впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому воздух становится свежее, а в комнате – гораздо лучше пахнет. Кроме того, уменьшается риск появления лишней влаги, которая может способствовать развитию плесени.



Активированный уголь заберет весь плохой запах / Фото Freepik

Если в помещении повышенная влажность, то содержимое коробки нужно обновлять примерно раз в неделю. Такой способ поможет поддерживать чистоту и приятный запах без лишних усилий.

А если еще и нужно отмыть унитаз от ржавчины, то поможет таблетка для посудомоечной машины, пишет Martha Stewart. Она способна эффективно удалить ржавчину и налет в унитазе благодаря своим ферментам и щелочным компонентам. Рекомендуется бросать таблетку в бачок унитаза на ночь для максимального очищения и устранения неприятного запаха.

Какие еще лайфхаки стоит узнать?