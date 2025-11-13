Иногда постиранная куртка выглядит не совсем так, как надо: на ней появляются пятна и полосы. Стоит знать причины этих недостатков, ведь это поможет избежать ошибок в будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interia.

Интересно Это легко растворит надоедливые пятна: как избавиться от налета в чашке

Как правильно стирать куртку?

Желтые пятна могут быть вызваны неправильным моющим средством или некачественной подкладкой. Чтобы удалить их, куртку нужно постирать еще раз. Если результат не изменится, попробуйте постирать вручную.

Как правильно стирать куртку / Фото unsplash

Каждый производитель указывает на этикетке, как ухаживать за определенным изделием и при какой температуре. Пуховик лучше всего стирать при температуре около 30 – 40 градусов. Также стоит помнить о низкой скорости отжима – примерно 600 оборотов.

Вы можете также почистить пуховик паром. Но имейте в виду, что этот метод не очень эффективен против сильных загрязнений или жирных пятен.

Потрібно оновити гардероб? На Промі знайдеться все: від стильного буденного вбрання до розкішних образів на свято. Приємні ціни, популярні бренди, можливість сплачувати частинами та безплатна доставка Smart. Модники точно оцінять, а гаманець не спорожніє.

Как постирать куртку вручную?

Лучше всего подходит ванна, наполненная теплой водой и правильно подобранным порошком или гелем, пишет deccoria. Перед стиркой нужно вывернуть куртку наизнанку и положить ее горизонтально в ванну.

Чтобы не появились пятна, выстиранную одежду не следует отжимать – оставьте ее на некоторое время в пустой ванне. Сушить куртку нужно развернутой. А еще положите под нее толстое полотенце, чтобы впитать лишнюю воду. Через несколько часов выверните куртку наизнанку, чтобы она просыхала равномерно – и она будет иметь идеальный вид.

Какие еще подсказки пригодятся?