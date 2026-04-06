Их сложно снимать, поэтому их очистка занимает много времени, пишет The Spruce. Однако очищать шторы нужно время от времени, потому что на них накапливается пыль.

Эксперт по уборке Лиза Маккуин отметила, что регулярный уход поможет избежать сложной чистки в будущем. Можно освежить шторы, не снимая их с карниза.

Как очистить шторы?

Пылесосом

Используйте насадку с мягкой щеткой, двигаясь сверху вниз. Особое внимание уделите складкам и зоне возле карниза, поскольку именно там пыль скапливается больше всего.

Точечная очистка

Если на текстиле появились пятна, то их лучше обработать отдельно. Для этого стоит воспользоваться влажной микрофиброй с небольшим количеством моющего средства. Важно лишь не тереть ткань, а осторожно промокать загрязнения.

Паром

Быстро освежить шторы поможет ручной отпариватель. Пар не только уберет пыль, но и разгладит ткань и сделает ее опрятной на вид.



Шторы можно легко очищать / Фото Pexels

Чтобы не прибегать к стирке штор, достаточно лишь придерживаться нескольких простых привычек: очищать их пылесосом с длинной насадкой или использовать отпариватель.

Клинеры рекомендуют стирать шторы раз в 3 месяца, пишет TOP. Легче всего это сделать в стиральной машинке, установив режим "Деликатная стирка". Температура воды не должна превышать 30 градусов. Это поможет ткани не потерять вид и не помяться.

Специалисты советуют вместо обычного кондиционера для белья воспользоваться кондиционером для волос. Именно он влияет на то, чтобы ткань оставалась не помятой.

Что еще стоит знать о стирке?