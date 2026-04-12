Начало садового сезона знаменует не только начало посадок и роста растений, но еще и активности подземных животных, пишет Interia Kobieta.

Читайте также Голуби боятся этого вида: чем их отпугнуть с балкона раз и навсегда

Оказывается, что простые решения на основе ароматов и бытовых хитростей хорошо работают в борьбе с кротами, не требуя ни больших затрат, ни специализированных средств.

Чем вывести кротов из сада?

Об этом мало кто знает, но один из самых простых способов отпугивания кротов считается использование шерсти или меха домашних животных. Особенно этот метод полезен тогда, когда дома живут длинношерстные животные.

Нужно собрать шерсть, завернуть в маленькие шарики и поместить в тоннели или свежие кучи почвы.

Кроты имеют чрезвычайно острое обоняние, что помогает им выживать под землей, где видимость минимальна. Поэтому добавление собачьей или кошачьей шерсти действует как отпугивающий фактор, поскольку она сразу ассоциируют этот запах с хищником.



Крот в природе – очень пугливое и осторожное животное, а запах существ сигнализирует им о смертельной опасности. И когда крот чувствует специфический аромат в своем тоннеле, то делает вывод, что его территорию захватил враг. Соответственно сразу убегает в более безопасное и тихое место.

Другие средства с ароматами имеют подобный эффект. В норы также кладут кожуру цитрусовых, рыбные остатки или материалы, пропитанные уксусом.

Довольно неприятными для них являются звуковые отпугиватели – банки или бутылки, подвешенные на веревках. Когда их двигает ветер, то они создают вибрации и шум, которые являются невыносимыми для кротов.

Эффективную защиту против кротов могут обеспечить правильно подобранные растения. Рекомендуется сажать чеснок, лук, чернобрывцы или молочай. Их интенсивный аромат тоже имеет отпугивающий фактор.

А еще кроты не любят молотый красный перец, который можно засыпать в их норы, чтобы они покинули территорию из-за дискомфорта, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая".

Его активные вещества сильно раздражают слизистые оболочки. Когда крот будет передвигаться своими ходами, перец поднимется и попадет на его слизистые. Из-за сильного дискомфорта животное покинет территорию и начнет искать другое место для проживания.

Что еще стоит прочитать?