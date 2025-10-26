Хлеб неделями не будет портиться: вот где его на самом деле нужно хранить

Хлеб – это продукт, который найдется в каждом доме. Но многие не успевают съесть буханку полностью перед тем, как она испортится.

Яйца, молоко и хлеб – это, вероятно, три важнейших продукта, что нужно иметь под рукой. И для того, чтобы хлеб хранился долго и не становился черствым, нужно уметь его правильно хранить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как хранить хлеб дома?

Независимо от того, или вы печете хлеб дома сами, или покупаете его в магазине, всегда хочется, чтобы он хранился как можно дольше. И в таком случае хорошей идеей будет инвестировать деньги в хлебницу. Она не только уменьшает окисление и помогает поддерживать свежесть и мягкость буханки, но и может иметь достаточно эстетичный и привлекательный вид на вашей кухне.

Впрочем, обойтись можно и без хлебницы: в таком случае эксперты советуют использовать вощеную бумагу или полотенце как защитную пленку. Зато в чем лучше не хранить хлеб – так это в пластиковом пакете, ведь именно он способствует образованию плесени и быстрой порче.



Стоит ли хранить хлеб в холодильнике?

Лучше в холодильник хлеб не класть – ведь температура там является оптимальной для процесса, что называется ретроградацией – когда крахмалы в хлебе переходят в более стабильное кристаллическое состояние. И именно кристаллические крахмалы образуют очень твердый, черствый хлеб, пишет Martha Stewart.

Но если вы не планируете есть хлеб быстро, его можно заморозить – в морозильной камере хлеб может храниться до трех месяцев.

Какие еще лайфхаки следует знать?