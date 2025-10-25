Утепление входной двери – это обязательный пункт в подготовке к зиме, которого точно не стоит избегать. Как сделать это быстро и без траты денег – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Все о дверях".

Как быстро и дешево утеплить входную дверь?

В первую очередь следует уделить внимание щелям. Их можно заклеить по периметру резиновым или поролоновым уплотнителем. Сделать это сможет каждый, а материалы стоят недорого. Для металлических дверей лучше подойдут резиновые или магнитные уплотнители, для деревянных – силиконовые или пенополиуретановые.

Лента для утепления – дешевое и действенное средство / Фото "Будпомощник"

Теперь – наполнение дверного полотна, когда речь идет о металлических дверях. Его можно утеплить с помощью минеральной ваты или пенопласта.

Для зазора под дверью лучше всего использовать ватин или поролоновую ленту. Это быстрый и действенный способ гарантировать отсутствие сквозняка из этой щели, советует портал "Будпомощник".

Щель под дверью можно устранить с помощью специального пластикового или резинового порога. Их можно приобрести в любом строительном магазине.

Еще один лайфхак на зиму