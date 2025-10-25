Неприятные запахи в ванной могут вызывать проблемы с сантехникой, переполненные мусорные баки, плесень и грибок или даже обычная куча мокрых полотенец на полу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как избавиться от неприятных запахов в ванной комнате?

Вероятно, это не станет сюрпризом, и правильная уборка ванной комнаты в значительной степени поможет в борьбе с неприятными запахами, если его проводить хотя бы раз в неделю. Впрочем, несколько частей ванной комнаты требуют особого внимания, а о них часто забывают.

Запахи в туалете

Для быстрого решения проблемы запахов эксперты советуют использовать освежитель воздуха, капли эфирного масла в унитазе, или один способ, о котором знают не все. Все, что нужно сделать, это зажечь в ванной спичку – и запахов как не бывало. Впрочем, делать это следует осторожно.

Но нельзя забывать и о регулярной очистке унитаза – в том числе и внешней части, о которой все часто забывают.

Запахи от сантехники

Плохие запахи в ванной могут вызывать засоренные стоки, протекание труб или сухие сифоны – и хотя в некоторых случаях вам понадобится помощь сантехника, с несколькими проблемами можно разобраться самостоятельно.

Например, если ванна или раковина не используются регулярно, сифон может пересохнуть – и тогда решением будет просто пустить немного воды. Также стоки можно прочистить самостоятельно: залейте в слив стакан соды, а потом добавьте стакан дистиллированного белого уксуса, пишет The Spruce.

Затхлые запахи

К таким ароматам чаще всего причастны грибок и плесень – и за этими проблемами нужно следить особенно внимательно, ведь плесень не только выглядит неэстетично, но и опасна для здоровья. Кроме того, внимательно следует следить за влажными полотенцами, ведь они являются идеальной средой для размножения бактерий.

Мыльный налет

О нем обычно никто не задумывается, но мыльный налет может задерживать и грязь, и запахи тела. Поэтому чистить тщательно нужно и раковины, и ванну, и стенки душевой кабины.

